فضيحة أوروبية.. عزل رئيس الاتحاد الدولي لنقابات العمال بعد اتهامه بالرشاوي

أعلن الاتحاد الدولي لنقابات العمال، عزل أمينه العام، لوكا فيسينتيني، بعد اعترافه بتلقي رشاوي وتبرعات من جهات مشبوهة في فضيحة أوروبية جديدة.

وقال الاتحاد الدولي لنقابات العمال في بيان أصدرة بعد اجتماع نهاية الأسبوع، إن فيسينتيني لم يعد يحظي باحترام وثقة المجلس العام بصفته الأمين العام للاتحاد.

ويعتبر الاتحاد الدولي لنقابات العمال هو الجهه التي تمثل أكثر من 200 مليون عامل في جميع أنحاء العالم.

وكان قد تم تعيين فيسينتيني في منصب أمين عام الاتحاد الدولي لنقابات العمال في شهر نوفمبر الماضي، ولكن تم تعليق عمله في الشهر التالي بعد أن تم احتجازه من قبل مدعين بلجيكيين للتحقيق فيما إذا كانت منظمة إجرامية قد قبلت رشى من ممثلين من قطر والمغرب للتأثير على قرارات البرلمان الأوروبي.

ولم يتم توجيه تهمة إليه في القضية ونفى تورطه في أي فساد، ولكن تم إيقافه عن العمل في الاتحاد بعد اعتقاله.

وقداعترف فيسينتيني بقبوله تبرعا من مجموعة خيرية أنشأها رجل متورط في الفضيحة، بيير أنطونيو بانزيري، النائب السابق بالاتحاد الأوروبي.