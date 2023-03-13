محافظ القليوبية يتفقد أعمال رصف وتطوير طريق أبو الغيط ومحور الباسوسية بالقناطر

أجرى عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، جولة ميدانية لتفقد مشروعي تطوير ورصف طريق أبو الغيط و محور الباسوسية بمدينه القناطر الخيريه ،وذلك في إطار جولات المحافظ اليومية بمُختلف مُدن المحافظة للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة، ومتابعة المشروعات ودفع العمل بها للانتهاء منها وفق جداولها الزمنية المُقررة.



استهل «الهجان» جولته الهجان، أعمال رصف طريق "أبو الغيط - الحادثة بالقناطر الخيرية" تبدأ أعمال الرصف بطول حوالي 5360م طولي وبعرض حوالي 19.5 تم الانتهاء من أعمال الرصف بطول 1 كيلومتر من كوبري الحادثة حتي محطة بنزين شركس وذلك ضمن خطه رد الشيء لأصله وجار التجهيز 4360م وذلك ضمن الخطة الاستثمارية و سوف يتم البدء فى تجهيز الرش مادة moc لعمل الطبقة الرابطة في المرحلة الثانية حيث شدد المحافظ خلال الجولة بسرعة الانتهاء من الأعمال وفق الجدول الزمني المقرر.

الجدير بالذكر أن أعمال التطوير تبدأ من ميدان السلام "كوبري الحادثة" وحتى نزلة الدائري بباسوس، ويبلغ طوله 5.7 كيلو متر، ومتوسط عرض الطريق ما بين 16 متر وحتى 18,5 متر، ويعتبر طريق أبو الغيط طريقا رئيسيا وحيويا، حيث يخدم القادمين من ثلاث محافظات هي "القاهرة والمنوفية والجيزة".

كما تابع الهجان اعمال تطوير ورصف المرحلة الثالثة والنهائية لأعمال تغطية محور الباسوسية بالقناطر الخيرية (أعمال رصف وتغطية) والتى بلغت 29 مليون جنيه ومن الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى والثانية بلغت تكلفتها 178 مليون جنيه وبذلك تصبح التكلفة الاجمالية للمشروع 207 مليون جنيه وذلك لخلق شريان جديد لمدينة القناطر الخيرية السياحية، حيث سيعد مدخل القناطر الخيرية من اتجاه الدائري وسوف يخدم القادمين من محافظات القاهرة والقليوبية والمنوفية ومن الجدير بالذكر أن محافظ القليوبية قد قام بالتنسيق مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى فى استكمال تغطية ترعة الباسوسية بمسافة 3100 م ، حيث تبدأ التغطية من الطريق الدائرى حتى مدخل قرية أبو الغيط، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية والهيئة القومية للإنتاج الحربى.

وقد تفقد المحافظ وضع الطبقة الرابطة بطول 2800 متر وعرض 20 مترا وجاري تجهيز طبقة ربط ل 300 متر بعرض 18 متر مؤكدا أن الطريق سيكون بديل لطريق قرية «باسوس - القناطر الخيرية»، مما يسهل حركة المرور على المواطنين، وقد تم الإنتهاء من تغطية الترعة بالكامل بطول (5.7) كيلو متر، كما تم الإنتهاء من أعمال المرافق (الكهرباء-المياه)، ورفع مطابق الصرف الصحي والتربة الزلطية ومصارف الأمطار، ويليها الطبقة السطحية وذلك بعد الإنتهاء تماماً من الأرصفة الجانبية وصب البلدورات كما تم توريد حوالي 480 متر بلاط انترلوك وجارى العمل بباقى القطاع كما وجه المحافظ بالتنسيق مع إدارة المرور لعمل مطب صناعي مطابق للمواصفات القياسية في مواقع مختلف أمام المدارس لتأمين عبور المواطنين ومنع حوادث السير بالإضافة إلى تكثيف العمل للانتهاء من الأعمال في أقرب وقت لسهولة الحركة المرورية وإحداث نقلة نوعية بمدينة القناطر الخيرية.