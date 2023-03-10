بمشاركة 500 شاب وفتاة.. «صدي البلد» يرصد انطلاق مبادرة «كتف في كتف» بالقليوبية.. فيديو وصور

دشن التحالف الوطني للعمل الأهلي اليوم في محافظة القليوبية فعاليات مبادرة كتف في كتف والتي شارك فيها 500 متطوع من مؤسسة صناع الحياة مصر في المحافظة وطلاب جامعة بنها وعددا من ممثلي العمل الاجتماعي ودور الرعاية بحضور اللواء هشام خشبة السكرتير العام لمحافظة القليوبية ونجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات وحقوق الانسان بمحافظة القليوبية ونهي احمد مدير الشراكات في مؤسسة صناع الحياة ومنسق المبادرة.

رصد موقع صدى البلد انطلاق المبادرة اليوم تحت شعار كتف في كتف الخير هيلف وتضمنت انشطة متعددة منها أستقبال وتحفيز المتطوعين من خلال رسائل الدعم وتعبئة كراتين المواد الغذائية تمهيدا لتوزيعها على المستحقين قبل شهر رمضان من الأسر الاكثر إحتياجا بقري القليوبية وفق الإحتياجات الخاصة بكل قرية وإجراء اصطفاف للمتطوعين خلال تعبئة الكراتين بجانب انشطة ترفيهية للاطفال وماراثون للمتطوعين بمشاركة 500 متطوع وتسليم 4 مشروع تروسيكل للأسر الأكثر احتياجا ضمن أنشطة مؤسسة صناع الحياة.

قالت نهي أحمد مدير الشراكات بمؤسسة صناع الحياة ومنسق أنشطة كتف بكتف بالقليوبية، أن فعاليات اليوم شارك فيها 500 متطوع ومجموعة من الاطفال والقيادات التنفيذية والعمل الاهلي بالقليوبية في استاد بنها الرياضى ، مشيرة إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي كان قد أعلن عن انشطة حملة كتف في كتف مع بداية شهر مارس ، كما أن المتطوعين من صناع الحياة قاموا خلال الفعاليات بتعبئة وتحميل كراتين غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا في قرى ومراكز القليوبية.

أوضحت نجلاء الفرماوي مدير مكتب المبادرات بمحافظة القليوبية أن مبادرة كتف في كتف أكبر مبادرة حماية اجتماعية في تاريخ مصر والعالم، وتهدف لدعم المواطنين والشرائح والأسر الأكثر احتياجا في محافظة القليوبية بمشاركة مؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي وصناع الحياة مصر.

أشارت إلى أن مبادرة كتف في كتف نموذج جديد للتكافل بين أبناء مصر، استعدادا لشهر رمضان المبارك، وتهدف المبادرة إلى توفير 4 ملايين كرتونة من المواد الغذائية في جميع المحافظات قبل شهر رمضان منها الآلاف من الكراتين في محافظة القليوبية، مؤكدة أنه سيتم إنشاء مطبخ على مستوى القليوبية لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين، لتصبح مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرة من حيث عدد المتطوعين، وعدد الفئات المستفيدة.

من جانبه أضاف محمد رشاد منسق كتف في كتف في محافظة القليوبية أن المبادرة تعمل على دعم ومساندة الأسر الأكثر احتياجا وتحقيق أمنهم الغذائي، ومد العون للطبقات الكادحة في تلبية احتياجاتهم اليومية بالتزامن مع شهر رمضان الكريم.

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