رقم صادم .. عدد ضحايا زلزال تركيا يتجاوز 48 ألف قتيل

نقلت صحيفة “يني شفق” التركية، اليوم الإثنين، تصريحات وزير الداخلية التركي سليمان صويلو حول أعداد ضحايا الزلزال.

وأدلى وزير الداخلية صويلو في ملاطية: وقال "عدد مواطنينا الذين فقدوا أرواحهم جراء الزلزال ارتفع إلى 48.448. وكان 6660 من القتلى أجانب غالبيتهم من السوريين".

وأعلنت إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، أن زلزال بقوة 4.5 على مقياس ريختر ضرب ولاية ملاطية التركية.

وفي وقت سابق، أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، الأحد، أن زلزالا جديدا على بعد 30 كم جنوب شرق مقاطعة كهرمان مرعش التركية.

وحذر عالم الزلازل التركي، ناجي جورور، من أعمال البناء الجديدة في المدن المتضررة من الزلازل في كهرمان مرعش، مشيرا إلي أن المنطقة المتضررة من الزلازل تقع تحت تأثير صدوع نشطة إلى حد كبير.