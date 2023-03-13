رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يشهد ختام فعاليات دورى كرة القدم للعام الدراسى

شهد الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية، ختام فعاليات دورى كرة القدم بالجامعة للعام الدراسى ٢٠٢٣/ ٢٠٢٢، بلقاء فريقى السيتى وفيوتشر الذي انتهى بنتيجة واحد للاشئ لصالح فيوتشر.

كما حضر ختام الفعاليات الدكتور أشرف السيسى نائب رئيس الجامعة، الدكتور أحمد الصاوى وكيل كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة لشئون التعليم والطلاب، احمد المراكبى مدير ادارة رعاية الطلاب بالجامعة.

من جانبه، وجه الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة، الشكر جميع الفرق المشاركة فى البطولة على الأداء المشرف والروح التنافسية العالية.

وحث جميع الطلاب علي المشاركة فى مختلف الأنشطة الطلابية؛ لإستثمار طاقتهم الإبداعية بشكل إيجابى،بما يسهم فى تشكيل وعى الطلاب وتنمية مهاراتهم وصقل مواهبهم فى مختلف المجالات.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التحلي بالروح الرياضية والسلوك الجماعي القويم بين الطلاب من اجل اعداد جيل قوي واكتشاف مواهب جديدة تخدم الرياضة المصرية.

وأشار إلي اهمية تفعيل وتعزيز الأنشطة الطلابية ، والتي تسهم في بناء الشخصية المتوازنة للطلاب، وتطوير مواهبهم وتدريبهم على العمل الهادف وتحمل المسئولية.

يذكر ان دورى كرة القدم أقيم بين ٢٣ فريقا.