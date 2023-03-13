دايرة حياة.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر للتوعية بأهمية تدوير المخلفات

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة، قسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية الإعلام، جامعة الأزهر، حملة توعوية، في إطار مشروع تخرج تحت عنوان "دايرة حياة".

وتحت شعار "نقاء حياتنا.. من تدوير مخلفاتنا"، دشن الطلاب حملتهم، التي تهدف إلى خلق الوعى العام حول المخلفات وأثارها على المناخ والبيئة، وكيفية التعامل الأمثل معها، بالإضافة إلى نشر ثقافة إعادة التدوير بين الناس، وتوعية المجتمع بدوره اللازم، لمواجهة الأثار المترتبة على المخلفات.

يأتي ذلك تماشيًا، مع الخطط والبرامج التى وضعتها الدولة، لرفع الوعي بشكل عام، ومواجهة خطر المخلفات، وتحقيق أقصى استفادة منها، من خلال إعادة تدويرها، للحفاظ على البيئة، والحد من آثارها المدمرة.

يُذكر أن مشروع تخرج دايرة حياة، تحت إشراف دكتور محمد فؤاد، المشرف العام، ودكتور محمد طلعت، المشرف الرئيسي على المشروع، ويتكون أعضاء المشروع من: محمد محمود محمد عبدالجابر،

بهاء الدين محمد عبدالرحمن عبدالمنعم.

معاذ مجدي عبدالسلام الدخميسي.

حسن رشاد حسن عبدالعال.

أيمن محمد إبراهيم سعيد.

سامح أحمد أنور كامل.

محمد فتحي غريب عبدالوهاب.

محمد كمال عبدالفتاح الهنداوي.

أحمد ناصر حنفي محمد.

عبده محمد محمود يوسف.

محمد مصطفي رجب مصطفي جاب الله.

عبدالرحمن محمد عبدالفتاح صقر.