عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دايرة حياة.. مشروع تخرج بإعلام الأزهر للتوعية بأهمية تدوير المخلفات

دايرة حياة
دايرة حياة

أطلق مجموعة من طلاب الفرقة الرابعة، قسم العلاقات العامة والإعلان، بكلية الإعلام، جامعة الأزهر، حملة توعوية، في إطار مشروع تخرج تحت عنوان "دايرة حياة".

txt

جمعية رجال الأعمال تبحث تيسيرات الأثر البيئي للصناعة وفرص الاستثمار في المخلفات

txt

منظومة متكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة شمال سيناء

وتحت شعار "نقاء حياتنا.. من تدوير مخلفاتنا"، دشن الطلاب حملتهم، التي تهدف إلى خلق الوعى العام حول المخلفات وأثارها على المناخ والبيئة، وكيفية التعامل الأمثل معها، بالإضافة إلى نشر ثقافة إعادة التدوير بين الناس، وتوعية المجتمع بدوره اللازم، لمواجهة الأثار المترتبة على المخلفات.

 

يأتي ذلك تماشيًا، مع الخطط والبرامج التى وضعتها الدولة، لرفع الوعي بشكل عام، ومواجهة خطر المخلفات، وتحقيق أقصى استفادة منها، من خلال إعادة تدويرها،  للحفاظ على البيئة، والحد من آثارها المدمرة.

 

يُذكر أن مشروع تخرج دايرة حياة، تحت إشراف دكتور محمد فؤاد، المشرف العام، ودكتور محمد طلعت، المشرف الرئيسي على المشروع، ويتكون أعضاء المشروع من: محمد محمود محمد عبدالجابر، 
بهاء الدين محمد عبدالرحمن عبدالمنعم.
معاذ مجدي عبدالسلام الدخميسي.
حسن رشاد حسن عبدالعال.
أيمن محمد إبراهيم سعيد.
سامح أحمد أنور كامل.
محمد فتحي غريب عبدالوهاب.
محمد كمال عبدالفتاح الهنداوي. 
أحمد ناصر حنفي محمد.
عبده محمد محمود يوسف. 
محمد مصطفي رجب مصطفي جاب الله.
عبدالرحمن محمد عبدالفتاح صقر.

أعضاء المشروع
دايرة حياة تدوير المخلفات جامعة الأزهر المجتمع كلية الإعلام مخلفات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه.. مفاجأة سارة في أسعار الذهب الآن وعيار 21 اليوم بالمصنعية

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

45 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تحرك الحكومة لاستيراد 25 ألف طن برازيلي

تحرك عاجل من الاتحاد الأوروبي بعد تدخل روسيا في مولدوفا

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

ترشيحاتنا

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

تصريحات عاجلة من وزير الدفاع الروسي بشأن العلاقات مع الصين

انهيار بنك سيليكون فالي يفجر مفاجأة مدوية بشأن أسعار الذهب العالمية

30 مليار دولار.. قرار عاجل من البنتاجون بشأن شراء الذخيرة

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

دعاء أول يوم بالعشر الأواخر من شعبان.. علي جمعة: يستجاب فورا بـ4 أمور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ

بشعر مبلل.. شاهد أسماء جلال تستعرض جمالها بلوك مختلف

بإطلالة لافتة.. ريهام أيمن تخطف الأنظار في أحدث ظهوره| شاهد

لن تصدق.. نظام غذائي شهير يقلل خطر الزهايمر

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

دينا يحيى

دينا يحيى تكتب.. القانون لا يحمي المغفلين

اﻟﻤﺰﻳﺪ