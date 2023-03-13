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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عاجل.. المؤبد لنجل وزير البترول الأسبق لتلقيه رشوة 359 ألف جنيه

صدى البلد

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة حكمها بمعاقبة نجل وزير البترول الأسبق بالسجن المؤبد وتغريمه 359 ألف جنيه وعزله من وظيفته، وبإعفاء المتهمين الثانى والثالث مقدمى الرشوة من العقاب.

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وأوضح أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة،  قيام المتهم عبد الله حمدي البنبى رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفته موظفا عموميا طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته.

نجل وزير البترول

وكشف أمر الإحالة أن المتهم طلب وأخذ من المتهم الثانى أشرف ناجح صاحب ومدير شركة للخدمات والتوريد 279 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات توريد عمالة بمقرات الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

رشوة مالية

واكد، أمر الإحالة، قيام المتهم بصفته سالفة البيان طلب وأخذ لنفسه عطايا مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من المتهم الثالث حسن البسيونى 80 ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إسناد عمليات نقل المشاركين فى المؤتمرات التابعة للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لشركته وصرف المستحقات المالية الناشئة عنها.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى الشنوفى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الباسط الشاذلى وخالد عبد الغفار النجار الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وزير البترول المستشار حمدى الشنوفي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أخبار الحوادث نجل وزير البترول

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