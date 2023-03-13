تنفيذي المحلة يوافق على إقامة مدارس بسامول والعامرية ومحلة أبو علي

عقد اليوم اللواء أركان حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى مجلساً تنفيذياً بقاعة المؤتمرات بالديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور رؤساء الوحدات المحلية و عدد من مديرى الديوان العام بمركز المحلة ومسئولى القطاعات الحكومية المختلفة بمدينة المحلة و مراكزها.

كما أوضح رئيس المدينة أنه تم خلال الجلسة الموافقة على قبول مبدأى للتبرع المقدم بقطعة أرض مساحتها 15 قيراط بحوض الحبس زمام قرية دمتنو التابعة للوحدة المحلية بسامول لإقامة مدرسة رسمية للغات، وكذلك تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 1077.5 متر مربع بعزبة جبران سالم التابعة للوحدة المحلية للعامرية لإقامة مدرسة تعليم أساسى ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قيراط زمام قرية محلة أبو على لإقامة مدرسة ابتدائية.

وأضاف خلال الجلسة أن رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى تتخذ خطوات هامة فى أعمال النظافة بإقامة حملات نظافة مشتركة و كذلك التصدى للتعديات على الأرض الزراعية بإزالة جميع المخالفات فى المهد و جميع مخالفات البناء.