عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تنفيذي المحلة يوافق على إقامة مدارس بسامول والعامرية ومحلة أبو علي

تنفيذي المحلة
تنفيذي المحلة

عقد اليوم اللواء أركان حرب عمرو محمد فكرى رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى مجلساً تنفيذياً بقاعة المؤتمرات بالديوان العام لرئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بحضور رؤساء الوحدات المحلية و عدد من مديرى الديوان العام بمركز المحلة ومسئولى القطاعات الحكومية المختلفة بمدينة المحلة و مراكزها.

 

كما أوضح رئيس المدينة أنه تم خلال الجلسة الموافقة على قبول مبدأى للتبرع المقدم بقطعة أرض مساحتها 15 قيراط بحوض الحبس زمام قرية دمتنو التابعة للوحدة المحلية بسامول لإقامة مدرسة رسمية للغات، وكذلك تخصيص قطعة أرض فضاء بمساحة 1077.5 متر مربع بعزبة جبران سالم التابعة للوحدة المحلية للعامرية لإقامة مدرسة تعليم أساسى ضمن مبادرة حياة كريمة بالإضافة إلى قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها 7 قيراط زمام قرية محلة أبو على لإقامة مدرسة ابتدائية.

محافظ الغربية يقرر إغلاق وتشميع 22 منشآة مخالفة لمواعيد الغلق المقررة رسميا

وأضاف خلال الجلسة أن رئاسة مركز و مدينة المحلة الكبرى تتخذ خطوات هامة فى أعمال النظافة بإقامة حملات نظافة مشتركة و كذلك التصدى للتعديات على الأرض الزراعية بإزالة جميع المخالفات فى المهد و جميع مخالفات البناء.

الغربية مخالفات البناء حياة كريمة مبادرة حياة كريمة مواعيد الغلق حملات نظافة قطعه أرض مدينة المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن انهيار بنك سيليكون فالي الأمريكي

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

موضوعات متعلقة

المحلة يستعيد الحضري قبل كأس الرابطة

ترشيحاتنا

ضبط غواصة تحمل 2.6 طن كوكايين بملايين الدولارات في كولومبيا.. ما القصة؟

ما حكم الاحتفال بعيد الأم ..وهل يجوز تقديم الهدايا؟ علي جمعة يجيب

قناة السويس تحقق إنجازا جديدا في إحصائيات العبور.. مكاسب كبيرة للاقتصاد المصري|تقرير

البنك الأهلي يفوز على بيراميدز 2-1 في الدوري

حجازي وحامد يتأهلان مع اتحاد جدة لنصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

خالد ميري: زيادة البدل والمعاشات للصحفيين أول أبريل المقبل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون حجاب .. حلا شيحة تثير ضجة على السوشيال ميديا من جديد

لن تتوقع.. ماذا يحدث للجسم عند الإفطار على التمر؟

اتجوزت ابن صاحبتها|5 صور لـ سوسن بدر وضعتها في مأزق مع الجمهور

بحبك قوي.. معجب يصدم نادية الجندي بتعليق والفنانة ترد

فيديو

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

يصغرها 20 عاما.. سوسن بدر تزوجت حفيد فريد شوقى وانفصلت بعد 4 شهور

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ