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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

على شكل إعصار.. خبير أرصاد سعودي يحذر من تقلبات جوية حادة بالمملكة

خبير أرصاد سعودي
خبير أرصاد سعودي يحذر من تقلبات جوية حادة في المملكة

قال خبير الأرصاد الجوية السعودي، خالد الزعاق، إن الأجواء الجوية في المملكة العربية السعودية خلال هذه الأيام، ستشهد تقلبات جوية حادة.

وحسب قناة “العربية” قال الزعاق، إن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، وهطول أمطار مصحوبة بحبات برد على كثير من المناطق.

وأشار إلى أن الأيام المقبلة ستشهد أيضا غبارا منقولا يسبق الحالات المطرية قد يكون على شكل إعصار، مشددا على أن الأجواء لن تستقر إلا في منتصف شهر شوال.

وفي وقت سابق من اليوم، علق المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، حسين القحطاني، علي حدوث إعصار في محافظة الطائف، مشيرًا إلى أنه يرتبط حدوثه بالعواصف الرعدية الشديدة.

وقال القحطاني: “الظاهرة الجوية المرصودة بمحافظة الطائف تصنف كإعصار قمعي ولا يتكرر حدوثها بشكل دائم، وغالباً ما يرتبط حدوثها بالعواصف الرعدية الشديدة”.

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وأضاف: “تحدث في نطاق ضيق ولفترة زمنية محدودة، وقد رصد المركز تكرار هذه الحالة خلال السنوات الماضية”.

وقال: “بالرغم من كون الظاهرة محدودة التأثير، إلا أننا ننصح الجميع بعدم الاقتراب منها وأخذ الاحتياطات اللازمة في مثل هذه الحالات والتواصل مع المركز الوطني للأرصاد للإبلاغ عنها”.

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