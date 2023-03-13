عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الطقس.. قرار عاجل من إدارة تعليم المنطقة الشرقية في السعودية

صدى البلد

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تعليق الحضور في مدراس تعليم ظهران الجنوب، غدا الثلاثاء، نتيجة للحالة الجوية.

وقررت إدارة تعليم المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، تعليق الحضور اليوم الإثنين، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب ظروف الطقس.

وقالت إدارة تعليم الشرقية، عبر "تويتر": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع كإجراء احترازي تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة العامة لتعليم الشرقية لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس".

وأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.

المملكة العربية السعودية الدراسة عن بعد حالة الجو تعليق الدراسة منطقة الشرقية لمركز الوطني للأرصاد إجراء احترازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإطاحة به .. قرار عاجل من كولر ضد الأهلي ومعلول

عاصفة رملية.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الثلاثاء

انفراجة.. كهربا يطرح حلولا بغرامة الفيفا والزمالك يضع شرطا صارما

هل تشهد مصر عاصفة التنين؟|الأرصاد تحذر من طقس اليوم

كولر يصدم الشناوي.. شوبير: 4 تعديلات في تشكيل الأهلي أمام القطن الكاميروني

رقم صادم.. إعلان عاجل من إدارة الكوارث التركية بشأن نشاط الزلازل

بسبب حضانة طفلتها.. ربة منزل تتخلص من حياتها شنقا ببني سويف

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

ترشيحاتنا

قرارات عاجلة من الشهر العقاري بشأن شقق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

تهدد قيمة الدولار.. الكشف عن خطة الفيدرالي الأمريكي لمنع انهيارات البنوك

4 كلمات تفتح أبواب الخير وتفرج الكرب وتجلي الهموم .. ذكر يغفله الكثيرون

الأول في الدوري الإنجليزي.. تشيلسي يعلن إقامة إفطار جماعي على ملعبه في شهر رمضان

لسنا تابعين لأمريكا.. المجلس الأوروبي يعلن عن مفاجأة بشأن علاقته مع الصين

ترقيات كبيرة للكاميرا.. جوجل تنافس أجهزة سامسونج بـ pixel 7a

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لو عمري قرن هصوم رمضان.. فيديو مؤثر لعجوز أجنبية يحقق ملايين المشاهدات

عواصف وأتربة.. 3 نصائح للقيادة بأمان في هذا الطقس

مفأجاة صادمة عن لوحة عمرها 150 عاما في بريطانيا.. هل لاحظتها؟

لن تتوقعها.. 3 علامات لارتفاع السكري بشكل مفاجئ

فيديو

تراجع كبير.. الدجاج البرازيلي يوجه ضربة لأسعار المحلي

الانشطار الكبير .. تحذيرات من انقسام قارة أفريقيا لنصفين

أسعار الذهب اليوم الاثنين في الأسواق والدولار بالبنوك

أمطار وسيول.. تحذيرات من طقس اليوم وحقيقة تعرض البلاد لعاصفة التنين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ