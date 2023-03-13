بسبب الطقس.. قرار عاجل من إدارة تعليم المنطقة الشرقية في السعودية

أعلنت إدارة تعليم المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، تعليق الحضور في مدراس تعليم ظهران الجنوب، غدا الثلاثاء، نتيجة للحالة الجوية.

وقررت إدارة تعليم المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، يوم الأحد، تعليق الحضور اليوم الإثنين، وتحويل الدراسة عن بعد عبر منصة مدرستي بسبب ظروف الطقس.

وقالت إدارة تعليم الشرقية، عبر "تويتر": "بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع كإجراء احترازي تقرر تحويل الدراسة يوم غدٍ الاثنين لتكون عن بُعد عبر منصة مدرستي بالمدارس التابعة للإدارة العامة لتعليم الشرقية لجميع الطلاب والطالبات، ومنسوبي ومنسوبات المدارس".

وأعلنت إدارة تعليم منطقة نجران تعليق الدراسة الحضورية اليوم الإثنين، في جميع المدارس للطلبة ومنسوبي ومنسوبات مدارس ومكاتب ‎تعليم مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، وخباش، ويدمة.

يذكر أنه في وقت سابق من اليوم، حذر المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية، من استمرار هطول أمطار رعدية متفاوتة الغزارة على معظم مناطق المملكة.