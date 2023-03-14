عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2023

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 13-3-2023

جرام الذهب عيار 18بـ 1,633 جنيها.. وهذا هو سعر عيار 21 الآن

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

الدولار الأمريكى البنك المركزي سعر الدولار بنك مصر سعر الدولار البنك المركزي المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غربلة في الأهلي| البداية بـ "الشناوي" و5 لاعبين تحت التهديد.. والدكة في انتظار هؤلاء

خلال الساعات المقبلة .. الأرصاد تزف بشرى للمواطنين

لأول مرة في تاريخ مصر.. أحمد موسى يعلن خبرا سارا على الهواء| فيديو

حاول ممارسة الفاحشة مع صديقتها..قطع جسد صديقه والقي يده فى شقة جاره..جريمة بالعجوزة

جرام الذهب بـ 1.633 جنيها.. وهذا سعر عيار 21 الآن

حالة واحدة للتجديد.. موعد صرف شهادات 18% في بنكي مصر والأهلي

الهلال يبعث برسالة شديدة اللهجة لـ الأهلي وصن داونز بانتصار عريض في البطولة العربية

عقوبة.. بيان عاجل من إدارة شباب بلوزداد قبل مباراة الزمالك الحاسمة

ترشيحاتنا

كولر يُفاجئ علي لطفي قبل مواجهة الأهلي والقطن

سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 14-3-2023

صلة الأرحام تزيد الرزق فهل قطعها يمنعه؟ دار الإفتاء ترد

لغز عثور السلطات الأمريكية على قطعة أثرية مصرية عمرها 3000 عام| تفاصيل

بلينكن يزور إثيوبيا والنيجر لإجراء محادثات حول السلام والشراكة في إفريقيا

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

صادم.. طفلة 3 سنوات تنهي حياة شقيقتها الأكبر في أمريكا

الزومبي.. علماء يوقظون فيروسا خطيرا عمره 48 ألف سنة

هل شرب الحليب مع السمك يسبب البهاق؟

فيديو

حفظتها من أول مرة.. نيفين رجب تكشف كواليس أغنيتها الجديدة حالُه

مشهد مؤثر .. تاجر يحرق دفتر ديون زبائنه

دخل ماشي على رجليه خرج مبتور الساق واليد.. قصة أحمد مع مستشفيات بريطانيا/ فيديو جراف

مشهد صادم .. وفاة الرابر كوستا تيتش أمام الجمهورعلى المسرح

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

إلهام أبو الفتح

موعدنا الجمعة القادم

نهال علام

ماذا تريد النساء ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ