نائب محافظ بني سويف يناقش تمكين خطة العمل التطوعي بالقرى والمراكز

التقى اليوم السيد بلال حبش نائب محافظ بني سويف التشكيل النهائي للدفعة الثانية من المجلس الاستشارى "التطوعى" للشباب والذى يضم 119 شابا وفتاة، وذلك بعد اجتيازهم دورات تأهيلية يليها التمكين، حيث تضمن التشكيل الجديد للمبادرتين 54% أعضاء من التشكيل السابق، و46 % من الأعضاء الجدد.



وقد ناقش نائب المحافظ خطة العمل التطوعي للشباب حيث سيتم الاختيار منهم مساعدين "تطوعا" لرؤساء المدن والقرى، في منظومة العمل وايجاد الحلول والبدائل للمشكلات، ومتابعة المشروعات والعمل على تذليل المعوقات. ومشاركين في تنفيذ برامج الوحدة الاقتصادية بديوان عام المحافظة، بهدف إتاحة الفرصة أمامهم في المشاركة الفعالة لخدمة وطنهم والدفع بجهود الوحدات المحلية والعمل الميداني، وفقا للرؤية التنموية "مصر 2030 "،

كما أكد نائب المحافظ خلال اللقاء على أهمية مشاركتهم الوطنية في احتفالات المحافظة بعيدها القومي، وكذا افتتاح المشروعات الخدمية والتنموية التي ستتم خلال مارس الجاري، وكافة البرامج التي تنفذها الجهات المشاركة بهذه المناسبة الوطنية، مؤكدا على أن العمل في شقي المبادرة ( المجلس الاستشاري، تأهيل وتمكين) تطوعي، وفى إطار تنفيذ التوجيهات بالاهتمام وتمكين الشباب فى العمل العام والدفع بجهود الدولة التنموية.

جاء ذلك في حضور رؤساء الوحدات المحلية، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية وهند أحمد أمين عام المجلس الاستشاري، ، وفريق العمل المشرف على تسهيل أعمال المبادرة ( شريف حنفي ، أشرف الزناتي ، مها مراد ، لمياء جبر ، محمد بشير ، أحمد الزناتي ، محمد محمود) وأعضاء المجلس الاستشاري ومبادرة تأهيل تمكين.