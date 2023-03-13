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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إجراءات أمنية في بني سويف لكشف ملابسات العثور على جثة مسنّة بمنزلها

مستشفي الفشن المركزي
مستشفي الفشن المركزي

عثرت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الاثنين، على جثة ربة منزل داخل منزلها بمركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، وجار كشف ملابسات الحادث وظروفه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة التي تتضمن إيداع الجثة مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

 
 تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مركز شرطة الفشن، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل في العقد السابع من عمرها، والذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتشكيل فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث وظروفه وضبط الجناة.


وشكل اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية فريق بحثي باشرافه وقيادة رئيس مباحث مركز شرطة الفشن لكشف ملابسات الحادث وظروفه، وضبط الجناة.

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 انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة وتبين العثور على جثة "الفت . أ" 67 عامًا، بها شبهة جنائية، داخل منزلها، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

 
تم نقل الجثة إلى المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهمين والسلاح المستخدم.

كما أمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، والوقوف على الإصابات الموجودة بها وأسباب الوفاة.

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