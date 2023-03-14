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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أعلى سعر للدولار اليوم الثلاثاء 14-3-2023

صدى البلد

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على سعر صرف الدولار الأمريكي خلال تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023؛ وذلك وفقًا لآخر تحديث للأسعار في بعض البنوك العاملة بالسوق المصرية.

وسجل الدولار أعلى سعر للشراء اليوم 30.90 جنيه في ( مصرف ابو ظبي الإسلامي).

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أسعار الذهب في الكويت اليوم الاثنين 13-3-2023

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في البنك المركزي المصري: 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي: 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي : 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في بنك كريدي اجريكول: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 30.75  جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

أسعار صرف الدولار الأمريكي

سعر الدولار في المصرف المتحد: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.


سعر صرف الدولار

سعر الدولار في بنك المشرق: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني: 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع. 

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