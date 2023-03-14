لخلافات بينهما.. مصرع شخص بطعنة نافذة بالدقهلية

تخلص شخص من آخر طعنًا بمدينة المطرية محافظة الدقهلية، وذلك عقب نشوب خلافات بينهما وتم نقل جثمان المتوفى الى مستشفى المطرية المركزي تحت تصرف النيابة العامة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب.



تلقت مديرية امن الدقهلية اخطارا من مركز المطرية بور اشارة مستشفى المطرية المركزي بوصول "محمد حسن سالم شندي"، 50 عامًا، الي استقبال المستشفي "جثة هامدة" علي اثر اصابته بجرح نافذ بالبطن ادي الي مصرعه "ادعاء مشاجرة".



انتقل ضباط مركز شرطة المطرية، الى المستشفى وبالفحص والتحري تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وشخص يدعى"اسلام جمال الحماحمي"، قام على إثرها الاخير بطعنه بسلاح أبيض، استقرت في الجانب الأيسر من القفص الصدري.



تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة،والعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.