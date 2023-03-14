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تعليم

وفد طلابي بكلية السياسة والاقتصاد بني سويف في زيارة ميدانية بمؤسسة الأهرام

صدى البلد

أعلن الدكتورمنصور حسن رئيس جامعة بني سويف، قيام وفد من طلاب الفرقة الثالثة بقسم العلوم السياسة شعبة اللغة الانجليزية بكلية السياسة والاقتصاد، اليوم،   بزيارة ميدانية بحثية الي جريدة الاهرام لإجراء مقابلة بحثية  مع أحمد ناجي قمحة رئيس تحرير مجلتي السياسة الدولية و الديمقراطية بمؤسسة الأهرام، وذلك تحت إشراف الدكتورة نجلاء بكر عميدة كلية السياسة والاقتصاد و الدكتورة الشيماء عبد السلام مدرس العلوم السياسة والمشرف علي البحث الجماعي.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الزيارة تأتي ضمن بحث جماعي يقوم به الطلاب بمقرر سيمنار بحثي بعنوان "دور الدولة المصرية في تمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي في الفترة من ٢٠١٤ إلى ٢٠٢٣ "، لافتا أن الجامعة تدعم مثل هذه الزيارات لأنها تساعد الطلاب علي تطوير مهاراتهم البحثيه  كما انها تتيح لهم فرص التفاعل والتعاون مع ذوي الخبرة .

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ورحب أحمد ناجي بالطلاب وابدي سعادته بتحمسهم وتحملهم مشقه السفر من بني سويف للقاهره لإجراء المقابلة، مؤكدا  ان الدولة قد أدت دورها تجاه الشباب، حيث أن الدولة المصرية قدمت العديد من المبادرات لتحقيق الضمان والأمان الاجتماعي ولكن  تبقي الإشكالية في اطلاع الشباب بمهامهم لدعم تلك المبادرات 'حيث تقوم الدولة بدعم كثير من المبادرات مثل مبادرة "حياة كريمه" و "أبدأ" و" كتف في كتف" ، كما أكد انه علي الشباب تحديد أولوياته  وان تكون المصلحة الوطنية وتحقيق الأهداف الوطنية للدولة نصب اعينهم في الجمهورية الجديدة.


وقامت أمنية حجاج مساعد رئيس تحرير مجلة الديمقراطية بالمشاركة في الحوار مع الطلاب  كما قامت بتوزيع عدد من المجلة علي الطلاب الحاضرين.


وقالت الشيماء عبد السلام: تأتي هذه الزيارة كاداة لجمع المادة العلمية من خلال المقابله  البحثية للحصول علي المعلومات  وان مثل هذه الأدوات تساعد الطلاب في  تنمية مهاراتهم البحثيه بشكل عملي، طما أبدى الطلاب سعادتهم بهذه الزيارة ومدى الاستفادة العلمية منها .

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بني سويف السيسي جريدة الاهرام جامعة بنى سويف مبادرة حياة كريمة الدولة المصرية حياة كريمة

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