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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ضمن مبادرة "اعرف آثار بلدك"..

سياحة وفنادق بني سويف تنظم ندوة لطلاب مدرسة على مبارك التجريبية

صدى البلد

نظمت كلية الساحة والفنادق بجامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة وبإشراف الدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور غادة على حمود، عميد كلية السياحة والفنادق ندوة لطلاب مدرسة على مبارك التجريبية فى إطار مبادرة "اعرف آثار بلدك" ونشر الوعي السياحي بين تلاميذ مدارس محافظة بنى سويف.

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وقال الدكتور منصور إن الندوة استهدفت طلاب المدرسة حيث تضمنت معلومات عن تعريف السائح وأهميته، والتعريف بأنماط السياحة المصرية والمعالم السياحية والأثرية بمناطق مصر السياحية، والتعريف بكلية السياحة والفنادق وأقسامها والتخصصات ومجالات عمل خريجي الكلية.

 

وأشار رئيس جامعة بني سويف إلى أن الندوة تأتي في إطار مبادرة "اعرف أثار بلدك" بعد أن أطلقتها كلية السياحة والفنادق بداية العام الدراسي الجاري والتي تشمل سلسلة من الندوات والمحاضرات واللقاءات والرحلات يتم تنظيمها بهدف نشر الوعي السياحي بمحافظة بنى سويف.

 

وأوضحت الدكتورة غادة حمود عميد الكلية أن الندوة قامت بإلقائها الدكتورة نهلة محمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور مسئولي مديرية التربية والتعليم، حيث تأتي الندوة في إطار التعاون بين جامعة بنى سويف متمثلة في كلية السياحة والفنادق ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، لنشر الوعي السياحي لدى تلاميذ مدارس محافظة بنى سويف بالمرحلة الإعدادية والثانوية.

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مديرية التربية والتعليم بني سويف التربية والتعليم جامعة بنى سويف السياحة مبارك محافظة بني سويف السياحة المصرية

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