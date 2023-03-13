مزاعم إسرائيلية: إيران تبني شبكة رادارات في دولة عربية

زعمت مصادر إسرائيلية، إن إيران تجهز لبناء شبكة رادارات، لحماية منشآتها النووية من هجوم إسرائيلي محتمل، لكن هذه الإنشاءات الجديدة لن تكون على أراضيها، بل في أراضي دولة عربية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عدة.

ذكرت المصادر، أنه "سيتم وضع الرادارات في سوريا، وأن الإيرانيين بدأوا يتفهمون أن رؤيا قائد فيلق القدس بالحرس الثوري السابق قاسم سليماني، بإقامة قاعدة عسكرية وتركيز القوات على الأراضي السورية لن تدخل حيز التنفيذ، وذلك بشكل أساسي بسبب أنشطة الجيش الإسرائيلي".

ويسعى الإيرانيون في الوقت الحالي لإنشاء مثل هذه الرادارات، حتى يتمكنوا من التحسب من هجوم إسرائيلي.

وأشار وا إلى أن إيران كانت تعمل على تهريب بطاريات صواريخ أرض-جو حتى تشكل ذراعاً مكتمل الجاهزية لهجوم إسرائيلي في إيران.