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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مع بريطانيا وأستراليا.. تصريحات خطيرة للرئيس الأمريكي بخصوص صفقة الغواصات النووية

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

عقد كل من الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ورئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك، ورئيس وزراء أستراليا، أنتوني ألبانيز، اليوم الاثنين، لقاء ثلاثيا بخصوص صفقة الغواصات النووية الأمريكية إلى أستراليا.

وخلال اللقاء، قال الرئيس الأمريكي: "سنبيع 3 غواصات تعمل بالطاقة النووية لأستراليا متطورة وقادرة على المناورة".

وأضاف بايدن، أن تحالف "أوكوس"، والذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، قائم على التعاون ولا يحمل في طياته أي تسلح نووي، لافتا إلى أن الحلف سيعزز التنسيق بشأن الغواصات النووية بين بريطانيا وأمريكا وأستراليا.

وأكد بايدن، أن الغواصات الأمريكية النووية تحمل سجلًا حافلًا من النجاحات.

وتابع: "سنعمل على شراكات أخرى لتعزيز أسطول أستراليا الدفاعي"، مشيرا إلى أننا سنعلن عن مزيد من الشراكات الأمنية والاتفاقيات العسكرية بين واشنطن ولندن وكانبيرا.

وأوضح  الرئيس الأمريكي، أن هناك شراكات وترتيبات أمنية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا سترى النور قريبا، وسنحرص على تدريب البحارة الأستراليين لإدارة أسطول الغواصات بكفاءة.

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