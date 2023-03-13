نجم الأهلي: خماسية صن داونز "إهانة".. والخطيب يجامل من ساندوه في الانتخابات

أكد محمد عبدالجليل نجم النادي الأهلي السابق، أنه حزين للخسارة التي تلقاها الفريق الأحمر أمام صن داونز للمرة الثانية بنتيجة كبيرة، مشيرًا إلى أن ما حدث "مهزلة كبيرة" لا يمكن السكوت عليها، لأنه سبق وطالب كثيرًا بضم لاعبين مميزين وتدعيم الفريق بعناصر مميزة.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة Etc: "سبق وطالبت إدارة النادي ولجنة التخطيط للكرة، بأن تضم لاعبين على مستوى عالٍ، الخسارة من صن داونز كانت صعبة ومُهينة للغاية، خصوصًا أنه للمرة الثانية يخسر الأهلي بخمسة أهداف وهي نتيجة كبيرة للغاية".

وأضاف: "الأهلي يعاني من مشكلات في معظم مراكز الملعب، بدءًا من حراسة المرمى وحتى الهجوم، محمد الشناوي ليس فوق النقد ويستحق الهجوم الذي يتعرض له، ومستوى حراس الأهلي غير مطمئن للغاية، ولا يوجد بديل للشناوي، تم اعادة ميشيل يانكون من جديد دون أي بصمة".

وواصل: "لا يوجد ظهير أيسر بديل لمعلول الذي يستحق الشكر على ما قدمه لكنه لم يعد قادرًا على اللعب بمفرده، الأهلي محليا يمر بفترة جيدة ومتصدر بطولة الدوري، لكن من الواضح أن المستوى القاري بعيد تمامًا، وظهر ذلك واضحًا في دور المجموعات".

وأكمل: "كولر لا يعرف أجواء افريقيا، والعيب هنا على الجهاز المعاون، فماذا يفعل سامي قمصان؟، كان من المفترض أن يُنبه المدير الفني، سامي قدم ما عليه، ويجب الدفع بدماء جديدة، وهناك مدربين كثيرين من أبناء النادي، وقطاع الناشئين في الأهلي يضم بعض المدربين ليسوا من ابناء النادي، وتم اختيارهم وفقًا للعلاقات مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب".

وأردف: "الخطيب يركز حاليا على الرعاة وليس متفرغًا لفريق الكرة ويجامل الذين ساندوه في الانتخابات ويقوم بتعيينهم في النادي، الخطيب اسطورة كروية، لكنه خسر مرتين بالخمسة من نفس الفريق، وهذه الخسارة معها من المفترض أن ترحل مجالس إدارات، رئيس النادي هو من يتحمل كل هذا، فأين انجازات مجلس الإدارة".

واستطرد: "النادي الأهلي ليس نادٍ اجتماعي، ولا يجوز الاجتماع كل يوم مع الفريق، صالح سليم اجتمع معنا مرة واحدة وكنا في المركز العاشر وقتها، وقال لنا ايه (هتهبطوا) اتحدث الآن وأنا لا أريد العمل في القلعة الحمراء مطلقا".

وتابع عبدالجليل: "بدر رجب على سبيل المثال يعمل منذ سنوات في الإمارات، فلماذا لا يتم الاستعانة به، خالد بيبو لم يقدم أي جديد في عمله ولا يصلح لرئاسة قطاع الناشئين، وكيف يعقل أن يكون وليد سليمان نائبًا له، وأين اللاعبين الناشئين الذين تم تصعيدهم، حتى محمد عبدالمنعم كان سيرحل بالمجان لولا عمرو أنور تمسك بوجوده".

وأضاف: "بيرسي تاو تألق في المباراة الماضية لأنه كان يلعب لنفسه فقط، لجنة التخطيط تعاقدت مع لاعبين كثيرين لم يضيفوا ولا يلعبوا من الاساس، يجب هيكلة قطاع كرة القدم تماما، هزيمة الأهلي من المفترض أنها تغير مجلس إدارة بالكامل".

وأتم: "عندما فاز الأهلي بدوري الأبطال، قولت أن الفريق في حاجة للاعبين، يجب البدء من الأول، وضم لاعبين مميزين ومحترفين أفضل".