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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

تأهيل الأئمة ورقمنة الإنتاج العلمي.. 3 توصيات دينية بدراسة العنف الأسري

صدى البلد

تضمنت الدراسة البرلمانية الخاصة بالعنف الأسري فيما يتعلق بأسباب والأثار وسبل المواجهة، والتي تمت إحالتها من مجلس الشيوخ إلى رئيس الجمهورية، عدد من التوصيات الدينية.

ووفقا للدراسة نرصد أبرز هذه التوصيات كما تمت الموافقة عليها من المجلس

تأهيل الأئمة والدعاة والقساوسة، عبر برامج تدريبية علمية، على تناول قضايا الأسرة، وبث روح المودة والتألف بأسلوب جاذب يلائم الفئات المستهدفة.

إنشاء منصة إلكترونية تابعة لوزارة الأوقاف تتضمن كل ما يحتاجه الخطيب والداعية من قضايا مجتمعية تمس اهتمام الفئات المستهدفة.

رقمنة الإنتاج العلمي الذي يحض على قيم التسامح والمودة والألفة واتاحته على المنصة الالكترونية المخصصة لذلك.

وزارة الأوقاف المنصة الالكترونية مجلس الشيوخ قضايا الأسرة رئيس الجمهورية العنف الأسرى

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