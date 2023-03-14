احصل على 2 مليون جنيه.. مدينة سويسرية تبحث عن سكان بمقابل مادي

أعلنت مدينة جبلية قديمة جذابة في سويسرا حاجتها للسكان مقابل الحصول على مبلغ قدره 50000 جنيه إسترليني (ما يقرب من 2 مليون جنيه).

تقع مدينة ألبينن Albinen على ارتفاع 4265 قدمًا في منطقة فاليز بـ سويسرا، على منحدر مشمس مواجه للجنوب بين خليجين.

تمتد أراضي ألبينن من نهر "دالا" على ارتفاع 2490 قدمًا فوق مستوى سطح البحر إلى نهر تورنتورن على ارتفاع 9833 قدمًا فوق مستوى سطح البحر.

وعلى الرغم من قممها الجذابة المغطاة بالثلوج والمناطق المحيطة الرائعة، إلا أن المكان كان فارغًا تقريبًا لعدة سنوات، حيث بلغ عدد سكان البلدة حتى ديسمبر 2020 243 نسمة فقط.

منذ أن غادر معظم سكان ألبينين الأصليين بأعداد كبيرة للاستقرار في المدن الكبرى، تحاول سلطات المدينة زيادة الأعداد بحوافز جذابة.

الحافز الأخير هو أن المقيمين الجدد سيحصلون على 50000 جنيه إسترليني للانتقال إلى ألبينين والعيش هناك.

شروط الانتقال إلى المدينة السويسرية

إذا كان مقدم الطلب من أي بلد آخر، فسيتعين عليه أو عليها العيش في سويسرا لمدة 10 سنوات.

كما يجب أن يصل قيمة المنزل الذي يشتريه ساكن جديد في المكان إلى 180.000 جنيه إسترليني.

أيضًا، يجب أن يبقى هو أو هي في ألبينين لمدة 19 عامًا على الأقل.

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