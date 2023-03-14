إزالة 6 تعديات على أراض زراعية بريف منتزه أول شرقي الإسكندرية



كلف اللواء محمد عبدالله سحلول، رئيس حي المنتزه أول، شرقي محافظة الإسكندرية، إدارة التنمية الريفية بقياده خالد سليمان بالتنسيق مع ادارة المتغيرات المكانية والحملة الميكانيكية لإزالة «6» تعديات عبارة عن أبنية مخالفة وأسوار وذلك بعزب المراغي وزرزاره والتوفيقيه وعزبه خطاب.

وأهاب حي المنتزه أول عدم البناء المخالف علي الاراضي الزراعية لدعم الاقتصاد الزراعي للدوله المصرية.

يأتي هذا وفقاً لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندريه بوجوب إزاله تعديات البناء علي الأراضي الزراعية.

جدير بالذكر أن محافظة الإسكندرية، أعلنت مواصلة الأجهزة التنفيذية والمعنية الاستمرار فى تنفيذ كافة الحملات والمتابعة الميدانية على مدار الساعة لمنع أي أعمال بناء على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالف.