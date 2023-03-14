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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد الجندي: أحلم بتحقيق ميدالية ذهبية في أولمبياد باريس

صدى البلد

أعرب أحمد الجندي بطل الخماسي الحديث، عن سعادته الغامرة بتحقيق ذهبية كأس العالم لـ الخماسي الحديث 2023.

وقال أحمد الجندي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، :" سعيد بهذا الانجاز، هذه الميدالية جاءت بعد تعب شديد، لقد استعديت جيدا للبطولة بعد التعافي من الإصابة التى تعرضت لها خلال الفترة الماضية، و تركيزي كان منصبا على العودة لمنصات التتويج مرة أخرى".

وأكمل:" اتحاد الخماسي الحديث به طفرة كبيرة جدا خلال الفترة الماضية، وأحلم بتحقيق ميدالية ذهبية في باريس 2024 وعدم الاكتفاء بما حققته بحصد فضية طوكيو".

أحمد الجندي الخماسي الخماسي الحديث كأس العالم هاني حتحوت

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