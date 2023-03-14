كولر يُفاجئ علي لطفي قبل مواجهة الأهلي والقطن

كشف الإعلامي هاني حتحوت، حقيقة أنباء استبعاد محمد الشناوي حارس مرمى الفريق من التشكيل الأساسي لفريق الأهلي في مواجهة القطن الكاميروني بسبب خماسية صن داونز .

وقال هاني حتحوت، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « صدى البلد»، أن كولر مقتنع جدا بقدرات محمد الشناوي ويرى وجود فارق كبير في المستوى بين الشناوي وعلي لطفي الحارس الثاني ومصطفى شوبير .

وتابع :" هناك اتجاه في الجهاز الفني ومسؤولي النادي الأهلي، بشكل عام أن الشناوي بحاجة للراحة بسبب ضغط المباريات التي يشارك فيها بشكل متواصل، وهو ما جعل هناك تفكير فقط حتى الآن في الدفع بـ علي لطفي أمام القطن الكاميروني".

وأضاف :" مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، وضع علي لطفي تحت التقييم خلال تدريبات الفريق؛ من أجل التعرف على حالة اللاعب بشكل دقيق، واختبار جدوى الاعتماد عليه أساسيا خصوصا وأنه لا توجد قناعة كبيرة به منذ تولي السويسري، نتيجة الفارق الكبير بينه وبين الحارس الأساسي محمد الشناوي".