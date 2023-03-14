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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هيفاء وهبي تثير الجدل بإطلالة كلاسيكية مميزة| شاهد

صدى البلد

تألقت هيفاء وهبي، بـ لوك أنيق، في أحدث جلسة تصوير، نشرتها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وخطفت هيفاء وهبي، الأنظار، بفستان كلاسيكي مزين بالورود طويل، باللونين الأسود والأبيض، وتفاعل الجمهور معها بتعليقات مبهجة.

هيفاء وهبي وفيلم رمسيس باريس

 هيفاء وهبي انشغلت خلال الفترة الماضية بتصوير فيلمها "رمسيس باريس"، الذي تدور أحداثه في إطار كوميدي، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس في رحلة تتضمن كثير من الأحداث والمفاجآت، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر وهم متنكرون.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مقطع فيديو للفنانة هيفاء وهبي وهى ترقص مع والدتها احتفالا بعيد ميلادها. 

وظهرت هيفاء وهبي، في الفيديو برفقة والدتها، وهما ترقصان في حفل عيد ميلادها، وهو ما لقى اعجاب الجمهور وجاءت تعليقاتهم عبارة عن تهنئة بعيد ميلادها. 

هيفاء وهبي انستجرام

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