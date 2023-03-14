دبلوماسي أمريكي يزور باكستان لبحث ملف الطاقة المستدامة

يتوجه مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب موارد الطاقة، جيفري بيات، إلى لاهور وإسلام أباد في باكستان، اليوم، لتأكيد التزام الولايات المتحدة بضمان مستقبل الطاقة المستدامة لباكستان، وذلك في زيارة ولمدة يومين.



وذكر بيان على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، أنه مع تعافي باكستان من الفيضانات المدمرة وأزمة الطاقة العالمية، سيؤكد مساعد وزير الخارجية التزام واشنطن بضمان مستقبل الطاقة المستدامة لباكستان من خلال تعزيز التعاون في مجال أمن الطاقة الإقليمي وانتقال الطاقة النظيفة من خلال التحالف الأخضر بين الولايات المتحدة وباكستان.



وفي لاهور، سيزور بيات مختبرات المركبات الكهربائية بجامعة لاهور لعلوم الإدارة لتسليط الضوء على التقدم التكنولوجي الذي تم إحرازه من خلال التعاون بين الولايات المتحدة وباكستان.



وفي إسلام أباد، سيترأس بيات الوفد الأمريكي لحوار أمن الطاقة بين الولايات المتحدة وباكستان.



كما سيلتقي مساعد وزير الخارجية بيات، بمسؤولين من حكومة باكستان، ويشارك في مائدة مستديرة مع القيادات النسائية في مجال الطاقة.