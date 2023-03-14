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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

هترخص البلدي وبنص السعر.. كل ما تريد معرفته عن اللحوم التشادي ومنافذ بيعها

صدى البلد

كغيرها من السلع والمواد الغذائية، ارتفعت أسعار اللحوم البلدي في الآونة الأخيرة خاصة وأن الإنتاج المحلي منها لا يتخطى 40%، وبدورها قررت الحكومة المصرية العمل على إيجاد حل للحد من ارتفاع سعرها وتخفيف العبء على المواطن المصري.

تعمل الحكومة المصرية، خلال الفترة المقبلة، على طرح لحوم مستوردة من دولة تشاد، بأسعار أقل من اللحوم البلدي المتواجدة في الأسواق المحلية، فما تفاصيل تلك اللحوم، وهل ستؤثر عليها. 

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طرح لحوم مستوردة من تشاد:

 

ستقوم الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة بطرح لحوم متسوردة من دولة تشاد، حيث سيتم استقدام تلك اللحوم بعد تغذيتها بالعلف المصري لمدة 45 يومًا حتى يكون طعم اللحم مثل اللحوم البلدية ومناسبة لذوق المواطنين.

كشف هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية في القاهرة، في تصريحات تليفزيونية، أن أسعار اللحوم المستقدمة من تشاد ستتراوح أسعارها من بين 150 إلى 160 جنيها للكيلو الواحد، أي تكون أسعارها أقل من اللحوم البلدي والتي تبدأ أسعارها من 200 جنيه، وتصل إلى 250 جنيها.

كما تطرح الحكومة أيضًا اللحوم البرازيلية المجمدة بسعر 120 جنيها للكيلو، واللحوم السوداني المبردة بسعر  165 جنيهًا.

وأوضح عبد الباسط، أن مصر ليست دولة منتجة للحوم أو الأعلاف، وكان لابد من تدخل الحكومة لتحقيق الموازنة بين العرض والطلب، ولابد من التوسع في زراعة الأعلاف في مصر لأن ما يتحكم في تكلفة اللحوم هي الأعلاف وارتفاع سعرها.

أماكن طرح اللحوم المستوردة من تشاد 

من المنتظر أن يتم طرح كميات لا تقل عن 10 آلاف طن لحوم مستوردة من تشاد،في منافذ وزرتي الزراعة والتموين.

هل يساهم  استيراد عجول تشاد في خفض سعر اللحوم البلدي؟

كان هيثم عبد الباسط، نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة قد أوضح بعض الأسباب التي تستدعي استقدام العجول من تشاد، والتي جاء منها: 

  • سعي الدولة المصرية لتنويع مصادر للحوم من بعض الدول الإفريقية القريبة لتخفيف الضغط على اللحوم البلدي، حيث أن الإنتاج المحلي منها لا يتخطى 40% ونقوم باستيراد 60% من احتياجاتنا من الخارج
  • أسعار العجول في دولة تشاد رخيصة نسبيًا، وضخ كميات منها في الأسواق سيؤدي إلى توازن أسعار اللحوم البلدية بالسوق المصري وانخفاضها، حيث نجحت مصر في إنشاء مزارع مصرية لتسمين العجول في تشاد.

 

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