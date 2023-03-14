عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إحالة أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده في بورسعيد لمفتي الجمهورية

المستشار جودت ميخائيل
المستشار جودت ميخائيل قديس

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده بمحافظة بورسعيد لـ مفتي الجمهورية.

ترجع وقائع القضية إلى يوم 6 من شهر سبتمبر من عام 2022، والتي وقعت أحداثها بدائرة قسم الضواحي، فى محافظة بورسعيد، وأقدم خلالها المتهم “عادل. م. أ” على قتل ابن عمه محمد أحمد الخضري محمود حمودة، والذي يبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطي، وذلك داخل سرادق عزاء والد الأخير.

وقتل المتهم “عادل. م. أ” عمدًا مع سبق الإصرار نجل عمه، وذلك على خلفية خلاف سابق بينهما، وأعد لذلك القصد سلاحا أبيض “مطواة” وتوجه إلى سرادق عزاء والد المجني عليه فى بورسعيد، وما إن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض. 

استقرت تلك الطعنات بمنطقتي الصدر والفك فأحدث الإصابات التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله، كما أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة.

ولقي المجني عليه مصرعه نتيجة الإصابات الطعنية المشاهدة بالصدر، وما صاحب ذلك من قطع للرئة اليسرى والقلب، وصاحب ذلك من نزيف حاد، أدى إلى حدوث صدمة نزيفية غير مرتجعة، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

محافظ بورسعيد يستقبل وفدا من جامعة براندنبرج الألمانية

محافظ بورسعيد يشدد على تقديم كافة التسهيلات للمستثمر الجاد

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة 8 من شهر 4 للنطق بالحكم.

بورسعيد أخبار حوادث بورسعيد اخبار محافظة بورسعيد الدورة الدموية محافظة بورسعيد مفتى الجمهورية محكمة جنايات اليوم الثلاثاء فتي الجمهورية جنايات بورسعيد محكمة جنايات بورسعيد هبوط حاد بالدورة الدموية منطقة القابوطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاجل.. فيفا يزف بشرى سارة لـ الأهلي

قرارات عاجلة ورقابة مكثفة.. الهلال السوداني وصن داونز تحت أعين كاف

شوبير يكشف تطورا جديدا يقلب الموازين في أزمة كهربا مع الزمالك

2000 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن بالمصنعية

اليوم ذروة العاصفة.. انخفاض الحرارة وسيول في 14 منطقة وأمطار بهذه المحافظات

قرار نهائي.. أشرف بن شرقي يحسم الجدل حول عودته لـ الزمالك

انخفاض ملحوظ.. مفاجأة سارة عن أسعار الدواجن اليوم

علا غانم: زوجي كان بيصورني دون علمي وبيهددني بالفيديوهات.. وسأقاضيه

ترشيحاتنا

الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية يروي تفاصيل فوزه باللقب

تفاصيل أغرب جريمة بين الحيوانات.. 3000 دجاجة أنهت حياة ثعلب في فرنسا

كابوسه الدائم.. ماركا: محمد صلاح خسر جائزة الكرة الذهبية بسبب ريال مدريد

رئيس هيئة الدواء يجتمع بوفد المنظمة الأمريكية لتصنيع الأدوية بالشرق الأوسط وأفريقيا

البحوث الإسلامية يعلن نتيجة الاختبارات التحريرية للابتعاث العام

تغير المناخ : سقوط أمطار رعدية على تلك المناطق خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شياطين البحر تغزو شواطئ غزة بالعشرات في شهرين بالعام.. صور

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين للكلية الفنية العسكرية

أنيقة وبأسعار مخفضة.. أفكار للأطفال لتقديم هدايا عيد الأم

فيديو مؤثر.. رجل يخاطر بحياته لإنقاذ كلب من الغرق في كاليفورنيا

فيديو

مهتز نفسيا ومدمن.. اعترافات صادمة لشاب تخلص من والده في المرج

البانيه والبيض رخصوا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

ليلة استعاد فيها الشتاء هيبته .. سيول وثلوج تضرب المحافظات

عايزين فلوسنا.. سر انهيار بنك SVb الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

البلاسْتيِك وَمَا أَدْرَاكَ مَا البلاسْتيِك!

عبد المعطى أحمد

الميثاق حبر على ورق !!

د. آية صلاح

كوني قوية.. حققي ذاتك

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان - 14 -

المستشار أسـامة الصعيدي

الغدر بالقانون بين الواقع والمأمول

كريمة أبو العينين

‏ ألم تكتفِ يا صلاح!!

نجلاء الراوي

التشهير والمرض النفسي على مواقع التواصل

جاسم مرزوق بودي

حدثتني سارة عن .. السعوديات

اﻟﻤﺰﻳﺪ