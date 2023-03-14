إحالة أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده في بورسعيد لمفتي الجمهورية

أحالت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين تامر محمد رياض، وعمر أحمد فتحي، وأحمد محمد الجمل، وسكرتارية طارق عكاشة وخالد خضير، اليوم الثلاثاء، أوراق قاتل ابن عمه داخل عزاء والده بمحافظة بورسعيد لـ مفتي الجمهورية.

ترجع وقائع القضية إلى يوم 6 من شهر سبتمبر من عام 2022، والتي وقعت أحداثها بدائرة قسم الضواحي، فى محافظة بورسعيد، وأقدم خلالها المتهم “عادل. م. أ” على قتل ابن عمه محمد أحمد الخضري محمود حمودة، والذي يبلغ من العمر 22 عاما، ويعمل بائع أسماك، ويقيم بمنطقة القابوطي، وذلك داخل سرادق عزاء والد الأخير.

وقتل المتهم “عادل. م. أ” عمدًا مع سبق الإصرار نجل عمه، وذلك على خلفية خلاف سابق بينهما، وأعد لذلك القصد سلاحا أبيض “مطواة” وتوجه إلى سرادق عزاء والد المجني عليه فى بورسعيد، وما إن ظفر به سدد له عدة طعنات بالسلاح الأبيض.

استقرت تلك الطعنات بمنطقتي الصدر والفك فأحدث الإصابات التي أودت بحياته قاصدًا من ذلك قتله، كما أحرز مخدر الحشيش بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز بغير ترخيص سلاحًا أبيض عبارة عن مطواة.

ولقي المجني عليه مصرعه نتيجة الإصابات الطعنية المشاهدة بالصدر، وما صاحب ذلك من قطع للرئة اليسرى والقلب، وصاحب ذلك من نزيف حاد، أدى إلى حدوث صدمة نزيفية غير مرتجعة، أدت إلى هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية.

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد بإحالة أوراق المتهم لمفتي الجمهورية، وحددت جلسة 8 من شهر 4 للنطق بالحكم.