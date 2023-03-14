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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بمناسبة شهر رمضان.. وكيل تعليم بورسعيد تفتتح الجمعية التعاونية الاستهلاكية

بمناسبة شهر رمضان
بمناسبة شهر رمضان وكيل تعليم بورسعيد تفتتح الجمعية التعاونية

 افتتحت الدكتورة هالة عبد السلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد صباح اليوم الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالتربية والتعليم بعد تطويرها وإعادة هيكلتها وذلك بمقر ديوان المديرية بالدور الأرضي.

وأكدت وكيل تعليم بورسعيد أن الجمعية تتبع للاتحاد التعاوني الاستهلاكي ولها مجلس إدارة مكون من 5 أعضاء يترأسهم الدكتور أحمد حامد مدير إدارة التعليم الزراعي وتهدف إلى عرض منتجات غذائية عالية الجودة بأسعار تنافس الأسواق الخارجية تيسيرا على العاملين بقطاع التعليم ومراعاة الظروف الاقتصادية الراهنة.

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ووجهت الدكتورة هالة عبد السلام مجلس إدارة الجمعية بمراعاة تثبيت أسعار جميع المنتجات المعروضة رغم تقلبات الأسعار في الأسواق الخارجية استعدادا لشهر رمضان المبارك وتحقيقا للمنافسة لصالح العاملين مع تثبيت جودة وصلاحية المعروضات متمنية للجميع التوفيق ودوام التقدم والرقي.

بمناسبة شهر رمضان وكيل تعليم بورسعيد تفتتح الجمعية التعاونية الاستهلاكية

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وتعرض الجمعية للعاملين بتعليم بورسعيد جميع منتجات اللحوم المجمدة والزيوت والسمن والدقيق والسكر والمكرونة ومنتجات قسمي الصناعات والألبان بمدرسة بورسعيد الثانوية الزراعية وعسل النحل بالإضافة إلى توفير احتياجات شهر رمضان المبارك الغذائية.

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