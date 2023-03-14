رونالدو يقود تشكيل النصر أمام أبها في كأس خادم الحرمين

أعلن الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر، التشكيل الأساسي لمواجهة أبها، المقرر لها في تمام الرابعة والنصف مساء، على ملعب مرسول بارك، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وجاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع : سلطان الغنام - ألفارو - عبد الإله العمري - كونان.

خط الوسط: عبد المجيد الصلهيم - عبد الله الخيبري - عبد الرحمن غريب - محمد مران.

خط الهجوم: سالم النجعي - كريستيانو رونالدو.

ويتصدر الأهلي قائمة الأكثر تتويجا بكأس خادم الحرمين الشريفين برصيد 13 لقبا، ويتقاسم الاتحاد والهلال المركز الثاني برصيد 9 ألقاب لكل منهما، ثم يأتي النصر برصيد 6 ألقاب.