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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا كتبت كلمتين وخلاص.. شوبير يوجه رسالة مهمة لجماهير الأهلي

احمد شوبير
احمد شوبير

 

 

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة لجماهير النادى الأهلي وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

 

وكتب حارس مرمي منتخب مصر والأهلي السابق "تصريحات وكلام كتير جدا علي لساني الفترة الأخيرة لا أساس لها من الصحة فقط انا كتبت كلمتين بعد الماتش من غضبي من النتيجة وخلاص".


وتغادر بعثة الأهلي جنوب افريقيا ظهر غدٍ الأربعاء متوجهة إلى الكاميرون لخوض مباراة القطن يوم الجمعة المقبل بمدينة جاروا.


ومن المقرر أن تنطلق مواجهة الأهلي، أمام القطن الكاميروني، في تمام السادسة مساء الجمعة المقبل الموافق 17 من مارس الجاري، وتُقام المباراة بمدينة جاروا الكاميرونية.
 

الإعلامي أحمد شوبير النادي الأهلي حارس مرمى منتخب مصر بعثة الأهلي جماهير الأهلي

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