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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الصينية: موقفنا واضح من الأزمة الأوكرانية ولم يتغير

الصين
الصين

أكدت وزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، أن موقف بكين واضح من الأزمة الأوكرانية ولم يتغير، وأنها على الحياد ومازلت متصلة بجميع أطراف النزاع.‏

وصرح المتحدث باسم الوزارة، وانج وين بين، "عند النظر إلى القضايا الساخنة الدولية والإقليمية ومعالجتها، وأعلن عن تمسك الصين بأهداف سياستها الخارجية، والتي تتمثل في حماية السلام العالمي وتعزيز التنمية المشتركة".

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وأضاف أن الصين ملتزمة بالتسوية السلمية للنزاعات، بما في ذلك من خلال المفاوضات الدبلوماسية والتي تنطبق على الأزمة في أوكرانيا".


وأوضح المتحدث باسم الخارجية الصينية، أن الصين أصدرت مرسوم يوضح موقف الصين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ويضم المرسوم 12 بند يقترح فيه احترام سيادة جميع البلدان، والتخلي عن عقلية الحرب الباردة، ووقف الأعمال العدائية، واستئناف محادثات السلام، والموقف الأساسي من تلك المقترحات هو تعزيز المحادثات من أجل السلام والتسوية السياسية اللازمة للأزمة الأوكرانية، ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت".


وختم وانج وين بين تصريحاته بأن "الصين مستعدة للبناء على ورقة الموقف هذه، والعمل مع المجتمع الدولي، ومواصلة لعب دور بناء في التسوية السياسية للصراع".


واعتبر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن الوثيقة التي اقترحتها الصين لتسوية النزاع في أوكرانيا تعود بالفائدة على روسيا فقط.


وقال بايدن: "لم أر أي شيء في هذه الخطة من شأنه أن يفيد أي دولة باستثناء روسيا".

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