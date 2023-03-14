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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كل نقطة بتفرق .. مياه الفيوم تناشد المواطنين ضرورة ترشيد الاستهلاك

جانب من ندوات التوعية
جانب من ندوات التوعية لشركة مياه الفيوم

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم اليوم الثلاثاء ١٤ مارس مسيرة بمعدات وآلات الشركة جابت شوارع قرية العزب كما تم تنفيذ جدارية على سور محطة الصرف الصحي بالقرية تحت عنوان "كل نقطة بتفرق" وذلك للتأكيد على أهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على كل نقطة مياه .

أكد المهندس محمد عبد الجليل النجار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أنه تم تنفيذ عدد كبير من الأنشطة والفعاليات فى اليوم الخامس للأسبوع المائى حيث تم تنفيذ الانشطة التوعوية لرواد جمعية تنمية المجتمع و مركز شباب القرية و رابطة الرى وكذلك المزارعين مشيرا إلى ان فعاليات الاسبوع المائى مستمرة حتى الخميس الموافق ١٦ مارس الجارى حيث تختتم الفعاليات بحفل ختامى وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمى للمياه فى ٢٢ مارس .

وأشار إلى أن فريق التوعية والمشاركة المجتمعية بالإدارة العامة للعلاقات العامة يواصل تنفيذ الأنشطة التوعوية بمدارس القرية والمعاهد الازهريه متمثلة فى طابور الصباح والإذاعة المدرسية والندوات وورش الرسم والتلوين بالاضافة الى مسرح العرائس لتوعية الطلاب بالسلوكيات الصحيحة فى التعامل مع مياه الشرب واهمية ترشيد استهلاك المياه وكيفية الاستخدام الامن لشبكات الصرف الصحى هذا بالاضافة الى  استمرار تنفيذ الانشطة الخدمية مثل سحب عينات المياه واستقبال شكاوى المواطنين.

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