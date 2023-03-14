لليوم الثاني على التوالي.. روسيا تسجل ارتفاع ملحوظ في حالات فيروس كورونا

صرح مقر الوقاية من الأوبئة ومكافحتها الروسي اليوم الثلاثاء، أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، كان هناك 9526 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد في موسكو.

وأكد مقر الوقاية من الأوبئة خلال مؤتمر صحفي، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا في البلاد بلغت 22442887. حسبما ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية.

وأشار مقر الوقاية من الأوبئة إلى أنه خلال الـ 24 ساعة الماضية، كانت معظم حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في روسيا في المناطق التالية، 1411 حالة في موسكو، و 1137 في سان بطرسبرج، و 475 في منطقة فورونيج.

وأضاف المقر، "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تم الإبلاغ عن 44 حالة وفاة جديدة، وبلغ إجمالي القتلى في روسيا 396664.

وقالت البيانات، "في الساعات الأربع والعشرين الماضية، تعافي 12406 شخص، بينما بلغت إجمالي الحالات التي خرجت من المشفى 21792012 شخص".