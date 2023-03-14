إدارة الوقت ومهارات الاتصال في ندوة بتربية رياضية بنات بالزقازيق

أكد الدكتور خالد الدردنلي رئيس جامعة الزقازيق انه استكمالا للندوات التي تنظمها أسرة طلاب من أجل مصر واتحاد الطلاب، وبالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب، نظمت كلية التربية الرياضية بنات اليوم ندوة بعنوان "إدارة الوقت ومهارات الاتصال"، حاضر فيها الدكتورة شيماء بيومي مدرس علم نفس بكلية الآداب وذلك تحت رعاية الدكتور عاطف حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب وتحت اشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب البشري ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية ومنسق عام الأنشطة.

بدأت فعاليات الندوة بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ثم آيات من الذكر الحكيم وأكدت الدكتورة شيماء بيومي خلال الندوة علي أهمية إدارة الوقت ومدي أهمية تنظيمه، فإدارة الوقت هي عملية تخطيط وممارسة التحكم الواعي في الوقت الذي يقضيه الفرد في إنجاز المهام الكثيرة، بهدف زيادة فعاليته وكفاءته وإنتاجيته، وإدارة الوقت لا تهدف فقط إلى إنجاز المهام فحسب، بل إلى ترتيبها حسب الأولوية، وتنفيذها وفقًا لهذه الأولوية في المقام الأول.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نشوى نافع القائم بعمل عميد الكلية، والدكتورة مرفت رشاد وكيل الكلية لشؤن التعليم والطلاب، والدكتور عماد شومان مدير عام الكلية والدكتورة سوزان فايز رئيس قسم رعاية الشباب ولفيف من الإدارة العامة لرعاية الطلاب وطالبات الاتحاد وأسرة طلاب من أجل مصر بالكلية.