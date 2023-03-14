وزير الطاقة السعودي: لن نبيع البترول لدولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أن المملكة العربية السعودية لن تبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتها، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وقال وزير الطاقة السعودي، إن وضع سقف لـ أسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم استقرار السوق.

وأوضح عبد العزيز، أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات سوق النفط، لافتا إلى أن التقديرات تشير إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل.

وتابع: "هناك من لا يزال يعتقد بأننا قد نعدل اتفاقية أوبك بلس قبل نهاية العام"، مضيفا: "أقول لهم إن عليهم الانتظار إلى يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 ليشهدوا التزامنا التام بالاتفاقية الحاليّة".

وفي وقت سابق، قال وزير الطاقة السعودي، إن قرارات تكتل أوبك+ تعتمد على العوامل الأساسية في سوق النفط.

وأشار وزير الطاقة السعودي خلال منتدى إعلامي في الرياض، إلى أن التكتل يتحلى بالمرونة الكافية لتعديل سياسته كلما اقتضى الأمر.