محافظة القاهرة تحصد عددا من جوائز التميز الحكومي

حصل حى النزهة بمحافظة القاهرة على المركز الثالث لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الأحياء ضمن جوائز مسابقة مصر للتميز الحكومى.



جاء ذلك خلال الحفل الذى شهده د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لتوزيع جوائز مصر للتميز الحكومى فى نسخته الثالثة بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وعدد من الوزراء والمحافظين.



كما حصل مكتب صحة الأندلس على المركز الأول لجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية فئة مكاتب الصحة، وحصل مكتب تأهيل حلوان على المركز الأول لجائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات فئة مكاتب التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل الشامل لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة.