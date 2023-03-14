خلال زيارته للكويت.. كرم جبر: هناك أهمية لمجابهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي

أكد الكاتب الصحفي كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على عمق ومتانة العلاقات المصرية الكويتية والحرص الدائم على تطويرها وتقوية أواصر الصداقة والتعاون بين وسائل الإعلام في الدولتين مشيرا إلى أهمية مواجهة التحديات التي تواجه الإعلام العربي في ظل رعاية الكويت لاجتماعات اللجنة الدائمة للإعلام العربي رقم (98) والمكتب الفني التنفيذي الـ 16 وأهمية التوصيات الصادرة عنه التي تشكل قبولاً من كل الوفود العربية التي حضرت الاجتماعات.

ونقل الكاتب الصحفي كرم جبر خلال لقائه مع وزير الإعلام والثقافة والدولة لشئون الشباب عبد الرحمن المطيري تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي لكل القيادات الكويتية والشعب الكويتي وتمنياته لهم بالتقدم والازدهار، مؤكدا حرص القيادة المصرية على العمل على وحدة الصف العربي واعلاء شأن الدولة الوطنية ،وتنمية التعاون المشترك فى مختلف القضايا بما يخدم مصالح الشعوب العربية .

ومن جانبه أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي على الجهود الكبيرة التي يبذلها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر لتعزيز القواسم المشتركة وتحقيق نتائج ايجابية في ظل التنسيق المشترك .

واكد وزير الإعلام الكويتي أن مصر حاليا تشهد تنمية شاملة في كافة المجالات مشيرا إلى المشروعات الكبرى والتحديث المستمر وتنمية شاملة في كافة المجالات و أن مصر اليوم غير غدا كل يوم بها جديد فى المرافق والخدمات والطرق والبنية التحتية والتنمية المستدامة بكافة المجالات.

و أكد وزير الإعلام والثقافة الكويتي عبد الرحمن المطيري أن مصر تعتبر تاريخ العالم فهي متحف مفتوح لتنوع التراث الحضاري والثقافي بها وأن العديد من متاحف العالم لديها أثار مصرية تتناول التاريخ الإنساني.

ورحب المطيري بالتعاون مع وسائل الاعلام المصرية والتواصل المستمر في كافة القضايا والتحديات التي تواجه الاعلام العربي، للتوصل الى رؤى مشتركة في ظل الثورات التكنولوجية الهائلة ، وضرورة قيام الاعلام العربي بحماية القيم الدينية والأخلاقية لمجتمعاتنا .