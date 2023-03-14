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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الأهلي السابق: تلقيت عرضا من ناد جماهيري لرئاسة قطاع الناشئين

صدى البلد

 

أكد بدر رجب نجم النادي الأهلي السابق، أنه تلقى عرضا من أحد الأندية المصرية الجماهيرية، لرئاسة قطاع الناشئين بداية من يونيو القادم، مشيرًا إلى أنه سيعلن كافة التفاصيل عقب العودة إلى مصر مع نهاية عقده في نادي الجزيرة الإماراتي.

وقال رجب في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي في حاجة قوية للتدعيم، ولابد من ضم مهاجم قوي يستغل أنصاف الفرص، ويجب التعاقد مع لاعبين محترفين أفضل من المصري، بدلا من ضم بعض الأسماء التي تجلس على مقاعد البدلاء ولا يتم الاستفادة منها".

وأضاف: "بالنسبة لي أرى أن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي، يدفع ببعض اللاعبين في التشكيل لا تناسب المباريات وبعض التغييرات متأخرة، لكنه مدرب ناجح ولديه أسلوب لعب معين، الفريق في حاجة للاحلال والتجديد في بعض المراكز".

وزاد: "الدوري المصري ضعيف، ولا يجب أن يتم ظلم المدربين عندما يخرجون للمنافسة في مستويات أعلى، فقد يتعرضون لأي خسائر، بسبب الفارق الشاسع بين المنافسات القارية والمحلية".

وتابع: "لابد من ثقل خبرات المدربين، بنسبة 20% عن طريق الدراسة، و 70% تناقل خبرات بين المدربين وهذا لا يحدث في مصر، لأن هناك حالة (تكبر) وعدم تعاون بين المديرين الفنيين".

وأضاف: "حتى تصبح مدرب جيد، يجب عليك الاهتمام بالجانب الثقافي والعلمي، والتدريب موهبة كبيرة بخلاف ممارسة الكرة، والدليل مارادونا كان لاعبا فذا ولم يكن مدربا جيدا، وهناك من لم يُمارس الكرة وأصبح له شأن عظيم، التدريب موهبة ثم الدراسة".

وأتم: "أي مدرب له عوامل نجاح، وعلى سبيل المثال جوارديولا يضم أبرز اللاعبين من أجل انجاح طريقته، وهذا لا يحدث مع المدرب المصري، ولا يتم توفير متطلبات النجاح بالنسبة له، من وجود لاعبين مميزين وإدارة لديها الصبر، وتحديد خطة واضحة للمدرب، فلا يوجد أحد يمتلك عصا سحرية للفوز بالبطولات، ولكن نرى أندية تقرر إقالة المدربين بعد 4 او 5 مباريات".

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