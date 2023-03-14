عبد الله السعيد ورمضان صبحي يتقدمان بطلب لاتحاد الكرة.. تفاصيل

أكد أحمد حسام ميدو، أن عبد الله السعيد، ورمضان صبحي ثنائي فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، تقدم بطلب رسمي لاتحاد الكرة المصري للحصول على الرخصة التدريبية.

وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أخبركم بأن عبد الله السعيد ورمضان صبحي الثنائي تقدما بطلب رسمي لاتحاد الكرة للحصول على الرخصة التدريبية".

واختتم: "بالنسبة لعدد ساعات العمل، فإنه من المفترض أن يساعد اتحاد الكرة هؤلاء الشباب من خلال عمل الثنائي على تدريب اللاعبين الشباب على أرض الواقع، وتصوير تلك التدريبات بالفيديوهات، وإرسالها لاتحاد الكرة لتعويض عدد ساعات الالتحاق".