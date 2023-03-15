محمد رمضان يكشف عن شخصيته في فيلم عيد الفطر.. شاهد

روج الفنان محمد رمضان لـ فيلمه المقرر عرضة في عيد الفطر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وكشف رمضان عن شخصية في الفيلم، ونشر صورته من كواليس التصوير.

وعلق الفنان محمد رمضان على الصورة وكتب:"الأسم محمد هاشم اللقب هارلي أو ( اسطورة الأسفلت ) ميعاده عيد الفطر مكانه جميع دور العرض،ثقة في الله نجاح".

وعلي صعيد أخر،حل الفنان محمد رمضان ضيفا على الإعلامي رامي رضوان في برنامج " مساء دي إم سي" المذاع على قناة " دي إم سي، وتحدث رمضان عن كواليس مسلسل جعفر العمدة.

وقال محمد رمضان :" جعفر العمدة شخصية مصرية أصيلة ينتمي لحي السيدة زينب ، وجعفر العمدة لديه أصل ولم يخرج من جلباب والده ولديه أخطاء ، المميز في شخصية جعفر أنه يتدارك أي خطأ يقع فيه ".

وتابع محمد رمضان: "حبيت شخصية جعفر العمدة وأقوم بتجسيد شخصية أكبر مني في السن بعشرين سنة وده تحدي كبير ليا".