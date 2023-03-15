خبير بترولى: وفرنا 20 مليار دولار سنويا بعد الاكتفاء الذاتي من الغاز

كشف الدكتور رمضان أبو العلا، أستاذ هندسة البترول، وخبير الطاقة الدولى، أن هناك دول عديدة حققت مكاسب خرافية بعد الحرب الروسية الأوكرانية كما أن هناك دول أخرى خسرت،خسائر فادحة ومنها دول الاتحاد الأوروبى،وبالتحديد ألمانيا وفرنسا وإيطاليا.



وأشار أبو العلا خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" الذى يقدمه الإعلامى يوسف الحسينى على القناة الأولى المصرية، أن الولايات المتحدة الأمريكية حققت مكاسب خرافية من هذة الحرب وصدرت غاز مسال بقيمة 48.7 مليار يورو.



أوضح، أبو العلا ان مصر حققت إكتفاء ذاتيا من الغاز المسال ووفرت بذلك 20 مليار دولار سنويا بعد الوفاء باحتياجاتنا المحلية مؤكدا أن ثانى دولة حققت مكاسب من الحرب الروسية الأوكرانية هى روسيا نفسها لأنها صدرت 47.6 مليار يورو عبر الأنابيب.



واكد، ان مصر صدرت غاز بقيمة 12 مليار دولار أو حوالى 8 مليار يورو،من مصنع الغاز المسال بدمياط.



