مي عمر تتألق في أحدث ظهور عبر إنستجرام

شاركت الفنانة مي عمر متابعيها صورة جديدة لها من أحدث جلسه تصوير عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت مي في الصور بإطلالة متميزة مرتدية فستان قصير باللون البيج الهادي،واعتمدت إنسدال خصلات شعرها السوداء علي كتفيها.

وفي سياق آخر، تشارك مي عمر في مسلسل “علاقة مشروعة”، والذي من المقرر عرضه في دراما رمضان المقبل.



مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة ياسر جلال ومى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، ميمى جمال وعدد آخر من الفنانين، وتأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى وإنتاج مشترك بين شركتى "Forever Drama - مها سليم" و"media Hub – سعدى جوهر" وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعي.

ومن ناحية أخرى، تعاقدت مي عمر مؤخرًا على المشاركة في بطولة فيلم هارلي مع محمد رمضان، المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع تعاقد الشركة المنتجة مع باقي أبطاله، والعمل من تأليف محمد سامي، كما تشارك مي في بطولة فيلم الحاكم مع هاني سلامة، والعمل يمثل عودة سلامة إلى السينما بعد غياب 12 عاما، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج ألبير مكرم.