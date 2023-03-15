بتسريحة شعر مختلفة.. مايا دياب تخطف الأنظار من أبو ظبي

نشرت الفنانة مايا دياب، صورًا جديدة من أحدث ظهور لها من أبو ظبي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهرت مايا دياب مرتدية فستانا لامعا باللون البيج، مع تسريحة شعر مختلفة، وميك أب جذاب يبرز ملامح وجهها.

يذكر أن الفنانة مايا دياب، شنت هجوما شرسا على المخرجة ريما الرحباني، ابنة الفنانة فيروز؛ بعد رفعها دعوى قضائية عليها، بسبب غنائها بعض الأغاني القديمة للفنانة فيروز.

وقالت مايا دياب، في تصريحات لـ"برنامج 40"، الذي تقدمه الإعلامية جيسيكا عازار: “رفع ريما الرحبانى دعوى قضائية ضدي بسبب غنائي لروائع والدتها السيدة فيروز الوطنية، في الحفل الذي أقيم عقب انفجار مرفأ بيروت؛ هو أمر غير مبرر”.

ووصفت مايا دياب، ريما الرحباني، بـ"العاطلة عن العمل التي تنشغل بالإساءة إلى الآخرين".

كما وجهت مايا دياب، اللوم والعتاب، إلى الفنان زياد الرحباني، والذي شاركها عددا من الأعمال الفنية، إلا أنه شارك "ريما" في رفع الدعوى القضائية ضدها.