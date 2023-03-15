محافظ أسيوط يستقبل مطران الأقباط الكاثوليك لبحث أوجه التعاون بمختلف المجالات التنموية

استقبل اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، وفد الكنيسة الكاثوليكية بأسيوط، برئاسة نيافة الأنبا دانيال لطفي، مطران الأقباط الكاثوليك بأسيوط، لبحث أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة في مختلف المجالات التنموية.

جاء ذلك بحضور محمد بشير، مدير عام بالمكتب الفني بالمحافظة، وداليا تادرس، مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بوفد الإبارشية، مؤكدًا قوة العلاقات الودية بين المحافظة والكنيسة، لافتًا إلى تعاظم النموذج الوطني في ظل القيادة السياسية الحكيمة، حيث أرسى الرئيس عبد الفتاح السيسي قيم المواطنة وزيادة الشعور بالانتماء لوطن واحد، ومضاعفة روح الشراكة والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هدف واحد وهو رفعة وطننا الغالي مصر، منوهًا إلى أن التعاون والتكاتف بين أبناء أسيوط هو عنوان التنمية الحقيقي.

وقال المحافظ إن مصر تشهد حاليًا تنمية لم نعهدها من قبل في جميع القطاعات، خاصة فيما يتعلق بالبنية التحتية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والصحة وغيرها من القطاعات المختلفة.

وتحدث عن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذى أطلقه رئيس الجمهورية، وكان لمحافظة أسيوط النصيب الأكبر من خلال تطوير 149 قرية بـ894 تابعًا بنطاق 7 مراكز على مستوى المحافظة، وجارٍ حتى الآن تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع بتكلفة إجمالية 44 مليار جنيه.



من جانبه، أشاد مطران الكاثوليك بما يراه من إنجازات على أرض المحافظة، والمجهودات التي يقوم بها محافظ أسيوط في كل المجالات، والتي تترجم إنجازات مملوسة، خاصة الجهود الرامية نحو تطوير البنية الأساسية واستكمالها من مشروعات مياه وصرف صحي بجانب المشروعات القومية الكبرى التي تتم على أرض المحافظة.

وأكد وحدة الصف والتعايش السلمي، وتكريس مبدأ المواطنة، والعمل تحت شعار الإخلاص والإنتاج من أجل رفعة الوطن وعزته.

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