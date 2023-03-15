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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قوى عاملة البرلمان توافق على مشروع قانون تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية

إجتماع لجنة القوى
إجتماع لجنة القوى العاملة بالبرلمان

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم  من الحكومة بشأن تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بالدولة المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز للعاملين بالدولة وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات، وذلك اعتبارا من أول أبريل 2023.يأتى ذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لرفع كاهل الأعباء عن المواطنين.

ووفقا لمشروع القانون تبدأ اعتبارا من أول أبريل المقبل، صرف العلاوات ،على أن تكون تلك الحزمة بقيمة 1000 جنيه لكل موظف من العاملين بالجهاز الإدارية للدولة، بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور للدرجة السادسة لتصبح 3500 جنيه، و5000 جنيه للدرجة الخامسة، كما تم رفع الحد الأدنى لحاملى الماجستير والدكتوراه، وزيادة المعاشات بنسبة 15%، وزيادة القيمة المالية لبرنامج "تكافل وكرامة" بنسبة 25%.

ويشار إلى أن  مجلس الوزراء كان  قد وافق على مشروعات القوانين والقرارات التى من شأنها تفعيل حزمة الحماية الاجتماعية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى،  فيما يخص تعديل وزيادة المرتبات والعلاوات.

وتقدر حزمة الإجراءات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكوادر الخاصة، وأصحاب المعاشات، والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، بنحو  150 مليار جنيه سنويا.

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