رئيس بيئة النواب: الطاقة أساس التنمية.. والغاز يساعد على قيام المشروعات الكبرى

أكد النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أن كلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم حول أهمية الطاقة وتوفر الغاز الطبيعي هو احد اساس التنمية وإنشاء المشروعات الصناعية الكبرى و ذلك خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية بمنطقة العين السخنة والذي يتكون من 6 مصانع كبرى لإنتاج الأسمدة الأزوتية.

وأشاد حسام عوض الله، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم بمطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والجامعات، بتنظيم رحلات لطلاب المدارس والجامعات للمشروعات الكبرى لمشاهدة الانجازات التي تتم حتى لا يعبث احد بعقول الشباب كما اكد الرئيس قائلا " لن نسمح لأحد بأن يعبث بعقول شبابنا بكلام غير حقيقي" .

وأكد عوض الله أن الغاز الطبيعي يساعد على قيام كثير من مشروعات التنمية وان الرئيس اكد خلال كلمته إن القيمة المضافة للغاز الطبيعى أفضل من بيعه بشكل مباشر، وان يتم ادخال الغاز الطبيعي في مشروعات قيمة مضافة.

وقال عوض الله أن كثير من الصناعات تعتمد بشكل كبير على الغاز مثل الصناعات البلاستيكية والألياف الصناعية والمنتجات البتروكيماوية وغيرها من الصناعات كثيفة الطاقة حيث كان استيراد الغاز يزيد التكلفةعلى الدولة والمشروعات.

وأضاف حسام عوض الله، أن الاكتشافات الجديدة التي ظهرت تزيد من كميات الإنتاج للغاز تساعد على زيادة صادرات الغاز بكميات أكبر للخارج ودعم وانشاء مشروعات صناعية مثل الأسمدة الازوتية ومشروعات تحلية المياه للزراعة والتي لولا وجود الغاز كانت تكلفة تكون كبيرة.

وتابع عوض الله مؤكدا أن زيادة إنتاج الغاز الطبيعي من خلال الاكتشافات الجديدة يساعد مصر في تحقيقها الاكتفاء الذاتي بشكل أكبر ويعتبر اضافة كبيرة لزيادة حجم الإنتاج وتصنيف مصر عالميا، خاصة مع ظهور اكتشاف حقل نرجس بشمال المتوسط وتوالي الاكتشافات ، مشيرا إلى أن إدخال الغاز الطبيعي في المشروعات كقيمة مضافة لتلبية الاحتياجات المحلية وزيادة الصادرات.