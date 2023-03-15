محافظ أسيوط يناقش أنشطة ومشروعات هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بالمراكز والقرى

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات التي تقوم بها هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت بعدد من مراكز وقرى المحافظة خلال الفترة الماضية بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية المختلفة من أجل الوصول إلى الفئات الأكثر احتياجاً واستحقاقاً وتوفير التدريب المناسب وتشبيكهم بالجهات ذات الصلة والعمل على رفع قدراتهم وصولاً إلى تحقيق أهدافهم تنفيذاً لخطط التنمية المستدامة الذي توليها الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اهتمامًا خاصًا.

جاء ذلك خلال لقاءه بمجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى أبو غدير مستشار المحافظة لشئون الجمعيات الأهلية وإسراء عبدالجابر مدير وحدة برامج أسيوط بهيئة بلان انترناشيونال واسلام السيد مشرف منطقة بهيئة بلان ، والدكتورة هبة الجلالي مدير إدارة الجمعيات وشيرين محي الدين مدير إدارة التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي وجيهان حفني مدير إدارة الأسر المنتجة بمديرية التضامن الاجتماعي وعزة عبدالعال مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة.



واستمع المحافظ للأعمال التي تقوم بها الهيئة خلال الفترة الماضية والإستراتيجية التي تتبناها الهيئة في البرامج التي يتم تنفيذها خلال السنوات الماضية حيث تقوم الهيئة بتنظيم العديد من البرامج والتدخلات من أجل بناء قدرات منظمات المجتمع المدني وحماية ومشاركة الطفل والشباب بالتمكين الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال في الصعيد خاصة وأن الهيئة لديها العديد من مراكز الدعم الوظيفي والتدريب فضلاً عن حاضنات الأعمال بالمحافظة بالإضافة إلى تقديم منح مادية وعينية من خلال لجان متخصصة للشباب والشابات ممن يسعون إلى البدء في مشروعات صغيرة ، كما تم استعراض الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الهيئة في برامج مناهضة ختان الإناث والهجرة غير النظامية.



وأشاد محافظ أسيوط بأنشطة هيئة بلان انترناشيونال ايجيبت التي يتم تنفيذها على أرض الواقع بعدد من المراكز والقرى في القطاعات المختلفة لحل القضايا المجتمعية التي تواجه المواطنين والوقوف جنباً إلى جنب مع الدولة في تقديم خدمات أفضل للمواطنين وهو ما يظهر جلياً في تقديم الهيئة الدعم لـ 18 سيدة معيلة من ذوي الهمم للبدء في تنفيذ مشروعات صغيرة منتجة حيث تم تدريبهن على بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي كيقية استخدام ماكينات الخياطة وإدارة المشروع ومواجهة تحديات السوق بالإضافة إلى توفير الماكينات للسيدات مؤكداً على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات التي قد تقف أمام تنفيذ مثل هذه المشروعات خاصة التي يتم تنفيذها على أرض الواقع مطالباً برفع تقرير مفصل بالاحتياجات والأنشطة الفعلية التي تم تنفيذها بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

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