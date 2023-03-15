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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أردوغان يفجر مفاجأة بشأن انضمام فنلندا لحلف الناتو

أردوغان يفجر مفاجأة
أردوغان يفجر مفاجأة بشأن انضمام فنلندا لحلف الناتو

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن أنقرة قد توافق قريبًا على طلب فنلندا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي “الناتو”.

وحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية، قال أردوغان: "نحن مستعدون للوفاء بمهمتنا والوفاء بوعودنا".

وأضاف أردوغان أن الرئيس الفنلندي سولي نينيستو سيزور تركيا يوم الجمعة 17 مارس.

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وشدد الرئيس التركي على أن النظر في طلب هلسنكي سيمضي وفقًا للإجراءات المقبولة.

في وقت سابق، قال رئيس البرلمان المجري، لازلو كوفر، إن النواب من ائتلاف الحزب الحاكم في مجلس الدولة المجري لا يعتبرون أن مسألة قبول فنلندا والسويد في الناتو قد تم حلها بالفعل.

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